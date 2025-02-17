AKYAZI BBP'NİN YENİ BAŞKANI BASINLA TANIŞTI

​​​​​​​Akyazı BBP’sinde kuruluşundan itibaren İlçe Başkanı olan İş adamı Naim Yolcu’nun BBP partisinde MKYK üyeliğine getirilmesinin ardından boşalan İlçe Başkanlığı görevine Eray Yıldız getirildi.

Akyazı BBP’sinde kuruluşundan itibaren İlçe Başkanı olan İş adamı Naim Yolcu’nun BBP partisinde MKYK üyeliğine getirilmesinin ardından boşalan İlçe Başkanlığı görevine Eray Yıldız getirildi.

Naim Yolcu, BBP si Genel Merkezin'de düzenlenen sade törende görevini Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren ve Genel Sekreter Ahmet Yeliz’in nezaretinde Eray Yıldız’a devretmişti.

Eray Yıldız yeni görevine başlamasının ardından ilk icraatı basınla tanışmak oldu.

BBP’sinin yeni başkanı Eray Yıldız partisinin belediye meclis üyeleri ve bazı partililerle birlikte Yağcılar sokakta bulunan Sadabat Park salonunda sabah kahvaltısında basınla bir araya geldi.

BBP’sinin yeni başkanı Eray Yıldız burada yaptığı kısa konuşmasında 1981 Akyazı doğumlu olduğunu, inşaat işleri ile meşgul olduğunu belirterek genel merkezin bu görevi kendisine verdiğini, daha önceleri Partimin Sakarya İl Başkan yardımcılığı görevim vardı. İlçe Başkanımızı Naim Yolcu’nun Genel Merkezde görevlendirilmesinin ardından boşalan İlçe Başkanlığına getirildim. Dedi.

Başkan Eray Yıldız siyaset olarak çizgilerinin Muhsin Yazıcıoğlu’nun takip ettiği siyaset yoludur. İdealimiz budur. Akyazı’da dürüstlük adına siyaset olarak bizler elimizden geleni yapacağız. Bu yolda sizlere de büyük görevler düşüyor. İnşallah kolkola sizlerin de desteği ile sorunları çözmenin gayreti içinde olacağız. Dedi ve toplantıya katılan basın mensuplarına teşekkür etti.

Toplantı topluca çektirilen aile fotoğrafı ile sona erdi.