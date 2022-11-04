AKYAZI ANADOLU LİSESİNDEN ESKİŞEHİR'E AKADEMİK GEZİ

​​​​​​​Akyazı Anadolu Lisesi Müdürlüğü lise son sınıf öğrencilerine yönelik Eskişehir Anadolu Üniversitesi’ne akademik gezi düzenledi.

Akyazı Anadolu Lisesi Müdürlüğü lise son sınıf öğrencilerine yönelik Eskişehir Anadolu Üniversitesi’ne akademik gezi düzenledi.

Okulun rehber öğretmenlerinden Selin Meydan gezinin amacının öğrencilerin meslek ve bölümler hakkında bilgi edinmelerini sağlayarak bölüm seçimlerine yardımcı olmak , kariyerlerini planlamada yeni fikirler vermek ve motivasyonlarını artırmak olduğunu belirtti.

84 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilen gezide, Anadolu Üniversitesinde görevli öğretim üyelerinin katkılarıyla öğrenciler, hem üniversite yaşamı hem de fakülteler ve bölümler hakkında bilgi sahibi oldular.