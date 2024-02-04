AKPARTİLİ BAŞKAN ADAY ADAYLARI YILDIRIM VE TEPEÇINAR TEŞEKKÜR ETTİ

​​​​​​​31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler seçimlerinde Akyazı Belediye Başkan aday adayı olan, şu anda Akyazı Belediye Başkanı olan Bilal Soykan’ın aday olarak açıklanması

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler seçimlerinde Akyazı Belediye Başkan aday adayı olan, şu anda Akyazı Belediye Başkanı olan Bilal Soykan’ın aday olarak açıklanması ile aday adaylık süreci de sona eren Abdullah Taha Yıldırım ve Murat Tepeçınar Sosyal Medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Akyazı’lılara teşekkür ettiler.

Her iki aday adayı da yaptıkları paylaşımlarında şunları söylediler.

“ Cumhur ittifakı Akyazı Belediye Başkan Adayı olarak Belediye Başkanı Bilal Soykan açıklanmıştır. Etkin verimli ve sorumlu Belediye yönetimi anlayışı ile çıktığımız yolda Akyazı’da her kese ulaşmaya çalıştık. Ulaştığımız herkesten ilgi ve teveccüh gördük. Tamamına teşekkür ediyoruz. Bir teşekkürümüz de hepimize eşit davranan adaletli ve özverili olan değerli basın mensubu büyüklerimiz ve arkadaşlarımız için olacaktır. Sağolun, varolun”