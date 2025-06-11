AKMİNARE SEMTİNDEKİ YANGIN KORKUTTU

​​​​​​​Konuralp Mahallesi 2056. Sokak’ta bulunan Merhum İsmail Şahin'e ait olduğu belirlene binada yangın çıktı. Çevredekilerin dumanları

Konuralp Mahallesi 2056. Sokak’ta bulunan Merhum İsmail Şahin'e ait olduğu belirlene binada yangın çıktı. Çevredekilerin dumanları fark etmesi üzerine durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın ilk müdahale çevre sakinleri tarafından hortumlarla yapılırken, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda yangın büyümeden yandaki binalara sıçramadan kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin edilirken gerçek nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.