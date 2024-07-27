ACELLEDE ŞENLİKLERİ BAŞLADI

Akyazı Belediyesi ve Hanyatak Mahallesi Güzelleştirme Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen Acelle Yaylası Kadırga Şenlikleri başladı.

Akyazı Belediyesi ve Hanyatak Mahallesi Güzelleştirme Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen Acelle Yaylası Kadırga Şenlikleri başladı.

Ekin Uzunlar ve onlarca sanatçının sahne alacağı 26,27 ve 28 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 35. Acelle Yaylası Kadırga Şenlikleri’ne her yıl olduğu gibi yurt dışı ve çevre illerden binlerce vatandaş yaylada buluştu.

Türkiye’nin en büyük yayla şenliklerinden bir tanesi olarak kabul edilen ve Akyazı Belediyesi ve Hanyatak Mahallesi Güzelleştirme Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen Akyazı Acelle Yaylası Kadırga Şenlikleri’nin 35’incisi 26,27 ve 28 Temmuz tarihlerinde gerçekleşiyor. Sadece Akyazı’dan değil çevre il ve ilçelerden hatta yurt dışından çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte ünlü sanatçı Ekin Uzunlar ve onlarca sanatçı sahne alacak.

Davlumbaz, Çiğdem ve Karapınar Yaylalarımızın ardından 26,27 ve 28 Temmuz tarihlerinde Türkiye’nin en büyük yayla şenliklerinden bir tanesi olarak kabul edilen Acelle Yaylası Kadırga Şenlikleri’nin 35’incisini gerçekleştirilecek. 3 gün boyunca devam edecek ve ünlü sanatçıların sahne alacağı şenliklere tüm vatandaşlarımız davet edildi.