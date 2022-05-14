DAĞ BAYIR DOLAŞIP ŞİFA DAĞITIYORLAR

Hemşireler günü kutlandığı bu günlerde bir taraftan da dağ bayır dolaşıp şifa dağıtıyorlar,

Bu haber 2022-05-14 10:33:44 eklenmiş ve 16 kez görüntülenmiştir.

Hemşireler günü kutlandığı bu günlerde bir taraftan da dağ bayır dolaşıp şifa dağıtıyorlar, İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ebe ve Hemşireler Ballıkaya Mahallesinde vatandaşları sağlık kontrolünden geçirdi.

Tüm yurtta olduğu gibi Akyazı’da da çeşitli etkinliklerle Ebeler ve Hemşireler günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Meslektaşları ilçe merkezindeki etkinliklerde günlerini kutlarken bazı sağlıkm çalışanları ise görevinin başında Sağlık dağıtmaya devam ettiler.

Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri Ebe Birgül Köse ve Hemşire Meryem Ramoğlu Ballıkaya Mahallesinde Tansiyon ölçümü,Erkek ve kadınlara Kanser taramasının yanı sıra diğer Sağlık hizmetlerini sundular.

Ebe Birgül Köse ve Hemşire Meryem Ramoğlu, Ballıkaya Mahalle Muhtarı Cabbar Saka ve Mahalle halkına kendilerine çalışma ortamı sağlayıp gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkür ettiler.