AKYAZI KIZILAY  ÖZEL ÇOCUKLARA DESTEK  ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ.

​​​​​​​Türk Kızılay Akyazı Şubesi, özel çocukların ailelerine destek olmak amacıyla önemli bir etkinlik düzenledi.

Türk Kızılay Akyazı Şubesi, özel çocukların ailelerine destek olmak amacıyla önemli bir etkinlik düzenledi.

Akyazı Sosyal Gelişim Merkezinde gerçekleşen etkinlikte, Uzman Klinik Psikolog Sn. Edanur Demir, özel çocuklara nasıl yaklaşılması gerektiği, nasıl gözlemlenmeleri gerektiği, ailelere nasıl destek olunması gerektiği ve öğretmenlere nasıl davranılması gerektiği konularında önemli bilgiler paylaştı.

Demir'in yönlendirmesiyle, ailelerin özel çocuklarına nasıl daha etkili bir şekilde destek olabilecekleri üzerine pratik bilgiler aktarıldı. Etkinlikte vurgulanan noktalardan biri, özel çocuklara karşı anlayışlı ve sabırlı olmanın yanı sıra onların bireysel ihtiyaçlarını dikkate almanın önemi oldu.

Ayrıca, öğretmenlerin de özel çocuklarıyla iletişimde nasıl daha etkili olabilecekleri üzerine tavsiyeler paylaşıldı. Öğretmenlerin sabır, empati ve öğrencilerin özel ihtiyaçlarına duyarlılık göstermeleri gerektiği vurgulandı.

Türk Kızılay Akyazı Şubesi'nin düzenlediği bu etkinlik, özel çocukların ve ailelerinin toplumda daha fazla anlaşılmasına ve desteklenmesine katkı sağlamayı amaçlıyor. Bu tür etkinliklerin düzenli olarak gerçekleştirilmesi, toplumda farkındalık ve dayanışmanın artmasına yardımcı olabilir.