Pazarköy’de dünden bu güne etkinliği,

Akyazı Pazarköy İlköğretim Okulu tarafından düzenlenen Kültür Tanıtımı ve Aktarımı Etkinliğine İlçe kaymakamı

Bu haber 2021-11-05 21:20:10 eklenmiş ve 57 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Pazarköy İlköğretim Okulu tarafından düzenlenen Kültür Tanıtımı ve Aktarımı Etkinliğine İlçe kaymakamı Belediye başkanı ve Cumhuriyet başsavcısı katıldı

Akyazı Pazarköy İlkokulu Müdürü İhsan Şirin ve 4/A Sınıf Öğretmeni Kübra Uysal Dede öncülüğünde hazırlanan Kültür Tanıtımı ve Aktarımı Etkinliği Pazarköy Okulumuzun bahçesinde gerçekleştirildi.

"Dünden Bugüne" etkinliğine İlçe Kaymakamı Yakup Güney, Belediye Başkanı Bilal Soykan, Akyazı Başsavcısı Ufuk Turan, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Şube Müdürleri, Öğrenci velileri ve vatandaşlar katıldılar

Pazarköy İlkokulu 4/A Sınıf Öğretmeni Kübra Uysal Dede Kültürel değerlerimiz sergisi ve öğrencilerimizin horon oyunu ile diğer kültürel tanıtım etkinliklerini misafirlere sunan öğrencilerimizin mutluluk ve heyecanına ortak olan katılımcılar da etkinliğe yoğun ilgi gösterdiler. Emeği geçenlere teşekkür ederiz ifadelerini kullandı.