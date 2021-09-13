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AKYAZI PARİS İLKOKULUNDA VELİLER İSYANLARDA ÖĞRETMENİMİZİ GERİ VERİN

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AKYAZI PARİS İLKOKULUNDA VELİLER İSYANLARDA ÖĞRETMENİMİZİ GERİ VERİN

Akyazı Paris İlkokulunda velileri isyan ettiren öğretmen değişikliği.
Bu haber 2021-09-13 23:25:39 eklenmiş ve 99 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Paris İlkokulunda velileri isyan ettiren öğretmen değişikliği.

Okul İdaresi bu yıl ilkokula başlayan öğrenci mevcudunun fazla olması nedeniyle 5 adet birinci sınıfın yanında birinci sınıfları 6 şube yapınca bu yeni sınıfın hem öğretmeni yok ve hem de bu sınıfın ders yapacağı bir dershane yok. Bu durum karşısında okul yönetimi hem öğretmen açığını kapamak hem de bir dershaneyi boşaltmak amacı ile ikinci sınıflardan 2-E sınıfının öğrencilerini diğer ikinci sınıflara dağıtır. Öğretmenini de yeni açılan birinci sınıflara verir. Okul yönetimi birinci sınıflara hem dershane hem de öğretmen bulmuştur.

Ancak öğretmenleri alınan ve diğer sınıflara dağıtılan sınıfın öğrenci velileri biz öğretmenimizi ve sınıfımızı geri isteriz diyerek bu duruma itiraz etmiş ancak ne yaptıysalar okul yönetimini bu uygulamadan vazgeçirememişler. Bazı veliler İlçe Milli Eğitim Müdürüne ve Kaymakama giderek şikayetlerini anlatmışlarsa da olumlu bir cevap alamamışlar.

Her gün okul bahçesinde çocukları ile birlikte toplanan veliler  öğretmenimizi ve sınıfımızı geri istiyoruz diyerek sınıflara girmemekte kararlı olduklarını ve durumu Valimize hatta çözüm bulamazlarsa Cumhurbaşkanına kadar ileteceklerini göz yaşı dökerek söylediler.

Veliler okul idaresini birinci sınıflara okul çevresi dışından hatta çevre köylerden öğrenci kaydı yapıldığını, böylece öğrenci mevcudunun arttığını, eğer okul çevresinden öğrenci kaydetmeseydiler bu durumla karşılaşılamayacaktı diyerek  okul idaresine tepkilerini dile getirdiler. Veliler yapılan bu yanlıştan dönülünceye kadar tepkimizi devam ettireceğiz dediler.

 
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