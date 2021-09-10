AKYAZI’DA HAYVAN SEVGİSİ KONULU ÖDÜLLÜ YARIŞMA

Akyazı Belediyesi ve Akyazı İlçe Milli Eğitim işbirliği ile 4 Ekim Dünya Hayvanları

Bu haber 2021-09-10 21:17:05 eklenmiş ve 17 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediyesi ve Akyazı İlçe Milli Eğitim işbirliği ile 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma günü münasebetiyle İlkokullar arası ödüllü Resim, Şiir ve Kompozisyon yarışması düzenleniyor

Akyazı Belediyesi ve Akyazı İlçe Milli Eğitim işbirliği ile 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma günü münasebetiyle çocuklarımıza küçük yaştan hayvan sevgisini aşılamak amacıyla Akyazı dâhilindeki tüm ilk ve ortaokullarda öğrenim gören 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. İlkokullar arası ödüllü Resim, Şiir ve Kompozisyon yarışması düzenleniyor. Her katılan öğrencinin mutlaka bir ödül aldığı yarışmada her kategoride 1.olan 3 kişiye bisiklet, 2. Olan 3 kişiye Mini Tablet ve 3.Olan 3 kişiye ise Akıllı saat hediye edilecektir. Ayrıca her katılımcıya Kırtasiye Çantası, Katılım Belgesi ve Sinema Bileti verilecektir.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma günü Ödüllü Resim, Şiir ve Kompozisyon yarışmasına katılmak isteyen tüm öğrenciler aşağıda sunulan yarışma şartnamesindeki katılım şartlarını yerine getirerek kendi okuluna başvuru yapabilecek daha detaylı bilgileri okul müdürlüklerinden alabileceklerdir.

Yarışmada eserlerin son Teslim Tarihi: 13 – 24 Eylül 2021

Değerlendirme Süreci: 27 – 30 Eylül 2021

Ödüllerin verilmesi: 4 Ekim 2021