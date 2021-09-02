MİNİ MİNİ BİRLER OKULA BAŞLADI

Bu haber 2021-09-02 13:15:07 eklenmiş ve 10 kez görüntülenmiştir.

2021-2022 Öğretim yılı ilk zilin çalması ile başladı. Okul ilk başlayanlar ilk defa birinci sınıfa kaydolan öğrenciler oldu. Birinci sınıflar ilk 4 günlerinde okullarını tanıma, arkadaşlarını, sınıflarını ve öğretmenlerini tanıma ile geçirecekler.

Diğer sınıflar ise 7 Eylül Pazartesi günü okullarına kavuşacaklar. Bilindiği gibi öğrencilerimiz yaplaşık 2 yıldır pandomi dolayısı ile yüz yüze eğitim yapamamışlar derslerini uzaktan almışlardı.

İlk ara tatil 15 Kasım'da, yarıyıl tatili ise 24 Ocak’ta

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

Okulların 17 Haziran'da kapanması planlandı

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek. Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.



