FINDIK İŞÇİLERİNE SAĞLIK KONTROLU

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Akyazı Reşadiye Mahallesine

Bu haber 2021-08-06 06:40:26 eklenmiş ve 21 kez görüntülenmiştir.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Akyazı Reşadiye Mahallesine fındık işçileri Diyarbakır’dan geldi.

Reşadiye Mahallesi Muhtarı İmdat Yılmaz Mahallesine şu an itibarı ile 150 mevsimlik tarım işçisi gelmiştir. Bu sayı önümüzdeki günlerde 200’e yakın ulaşmasını bekliyorum. Bu işçilerin tamamı benim ve jandarma yetkililerimizin nezaretinde önce kimlik tespiti yapılmış sonra da sağlık kontrolundan geçirilmiştir. Şu an itibarıyla olumsuz bir durum yoktur dedi ve sağlıklı, huzurlu, kazasız belasız bir hasat mevsimi temennisinde bulundu.