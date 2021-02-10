TÜRKİYE ZEKA OYUNLARINDA EYYÜP GENÇ FEN LİSESİ VE PARİS ORTAOKULU TÜRKİYE FİNALİSTİ OLDU

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Türkiye Zekâ Vakfı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye Okullar Arası Zekâ Oyunları
Bu haber 2021-02-10 23:11:36 eklenmiş ve 289 kez görüntülenmiştir.

 

Türkiye Zekâ Vakfı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye Okullar Arası Zekâ Oyunları Şampiyonası'nın Türkiye Finalistleri açıklandı.

Şampiyonada Ortaokul 8. Sınıflarda Paris orta okulu,9 ve 11. Sınıflarda da Akyazı Eyyüp Genç Fen Lisesi finalistler arasında yer aldıi

Millî Eğitim Bakanlığının izni ve TÜBİTAK'ın destekleriyle gerçekleştirilen şampiyonada sınıflar kategorisinde ilimizden 9 okulumuz 20 Mart 2021 tarihinde yapılacak Türkiye finaline katılma hakkı kazandı.

İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, zekâ oyunlarının çocuklarımızın gelişiminde çok önemli bir yeri olduğunu belirterek çevrim içi düzenlenen yarışmada ilimizi Türkiye finalinde temsil edecek okullarımızın yöneticilerini, öğretmenlerini ve öğrencilerini başarılarından dolayı kutladı.

Türkiye Zekâ Oyunları Şampiyonası Türkiye finaline katılacak okullarımız şöyle:

İlkokul 3. sınıflarda; Adapazarı Özel Şahin İlkokulu,

İlkokul 4. sınıflarda; Kocaali Beşevler İlkokulu ve Sakarya Üniversitesi Vakfı Özel İlkokulu,

Ortaokul 8. sınıflarda; Geyve Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Ortaokul Bölümü) ve Akyazı Paris Ortaokulu,

Lise 9. sınıflarda; Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesi,

Lise 10. sınıflarda; Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu,

Lise 11. sınıflarda; Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi ve Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesi

Başarıları ile İlçemizin adını Sakarya'nın en başarılı okulları arasında girmeyi başaran Paris ortaokulu ve fen Lisesinin öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik ediyoruz.  

 
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