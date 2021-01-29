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Sağlıkçılar helal olsun dedirtti

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Sağlıkçılar helal olsun dedirtti

Akyazı’nın Hasanbey Mahallesinde yalnız yaşamakta olan 89 yaşındaki Ayşe Altıntaş’a COVİD 19 aşısı yapmak
Bu haber 2021-01-29 17:14:49 eklenmiş ve 46 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’nın Hasanbey Mahallesinde yalnız yaşamakta olan 89 yaşındaki Ayşe Altıntaş’a COVİD 19 aşısı yapmak için evine giden sağlık ekibinin yaşlı kadına davranışı ve aşıyı yaptıktan sonra ki bekleme sırasında da yaşlı kadına “ evde yapılacak işin varsa yapalım. Sobana odun atalım mı” şeklinde konuşarak yardım etmek istemeleri “helal olsun” dedirtti.

Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı bir ekip Akyazı’nın Hasanbey Mahallesinde yaşamını sürdürmekte olan 89 yaşındaki Ayşe Altıntaş’a sırası geldiği için COVİD 19 aşısı vurmak için evine gitti. Yaşlı kadının yalnız yaşadığını gören sağlık ekibi aşıyı vurduktan sonra beklenmesi gereken süre içinde yaşlı kadına yardım etmek istedi.

Evde yapılacak işin varsa yapalım teyze, istersen sobana odun atalım, hayvanların varsa onlara yiyecek verelim diye soran sağlık ekibinin bu duyarlı davranışı yaşlı kadını çok mutlu etti ve gözleri dolan yaşlı kadın sağlık ekibine defalarca teşekkür etti. Sağlık ekibinin bu davranışını görenlerde ekibi tebrik etti ve kendilerine “helal olsun size, Size de bu yakışırdı yakışanı yaptınız” diyerek ekibe teşekkür etmeyi ihmal etmediler.

Sağlık ekibi beklenmesi gereken sürenin dolmasından sonra yaşlı Ayşe teyzenin kontrolünü yaptılar ve problem olmadığını görünce de elini öperek evden ayrıldılar. 

 

 

 

 
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