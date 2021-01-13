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CHP Akyazı’da 12 öğrenciyi sevindirdi

CHP İl başkanlığının“Öğrencilere televizyon desteği” projesi adı altında uzaktan
Bu haber 2021-01-13 01:11:31 eklenmiş ve 90 kez görüntülenmiştir.

 

CHP İl başkanlığının“Öğrencilere televizyon desteği” projesi adı altında uzaktan eğitim sürecinde evlerinde televizyonu olmayan ve öğrenci çocukları olan 40 aileye televizyon desteği yapacağına dair yaptığı açıklamadan çocukları okula giden ve evlerinde televizyonları olmayan Akyazılı 12 ailede yararlanıyor.

Dağıtımı yapıldı

CHP Akyazı İlçe teşkilatı, İl Başkanlığından sağladığı 12 adet televizyonu bugün/dün çocukları okula giden ve evlerinde televizyon olmadığını belirledikleri 12 aileye giderek televizyonlarını ilgili ailelere teslim etti.

Konuyla ilgili açıklama CHP İlçe başkanı Mustafa İyiyazıcı ve yardımcısı Mustafa Sağır’dan geldi. CHP İlçe Başkanı ve yardımcısı İl Başkanlığı tarafından hayata geçirilen projenin önemli olduğunu, anlamı yüksek proje için İl Başkanları Ecevit Keleş ile yönetimine teşekkür ettiklerini söylediler ve CHP olarak bundan sonra da bu tür önemli projelere imzalarını atmak için hazırlık içinde olduklarını da açıklamalarına eklediler. 

CHP İl teşkilatı tarafından temin edilen ve Akyazı’ya gönderilen 12 adet televizyonun dağıtımına CHP Akyazı İlçe Başkanı Mustafa İyiyazıcı, başkan yardımcısı Mustafa Sağır, Kadın Kolları Başkanı Zeynep Öksüz, Başkan yardımcıları Fatma Yazar ve Zeynep Kopyaoğlu ile partili kadın üye Emel Türkay’da eşlik etti.

 

 

 

 
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