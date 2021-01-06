SAĞLIKÇILARDAN AKYAZILILARA ÖNEMLİ MESAJ

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Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev ifa eden sağlık personeli yeni yılın ilk mesai gününde kurumlarının
Bu haber 2021-01-06 08:23:41 eklenmiş ve 65 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev ifa eden sağlık personeli yeni yılın ilk mesai gününde kurumlarının bahçesinde bir araya gelerek sosyal medya aracılığı ile Akyazılılar önemli mesaj verdiler.

Tüm dünya insanlarının ve dolayısıyla Akyazılıların COVİD 19 salgını nedeniyle 2020 yılını hayli sıkıntılı geçirdiğine dikkat çeken Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli, bu süreç içinde tüm sağlık personelinin salgını önleme adına canla başla, gece gündüz demeden ve hayatlarını ortaya koyarak çalıştıklarını belirterek, bu gayretin ve çalışmanın heba olmaması ve kısa zamanda salgından kurtulmak için ortaya konulan kurallara ve yasaklara herkesin istisnasız olarak mutlak surette uyulması gerektiğinin altını çizdiler.

Alınan tedbirler neticesinde son günlerde ülke genelinde olduğu gibi Akyazı’da da vakaların azıldığına dikkat çeken Akyazı İlçe Sağlık müdürlüğü bünyesinde çalışan sağlık çalışanları, bu azalmanın kendilerini son derece mutlu ettiğini, elbirliği içinde bu salgından tüm insanlığın kurtulmasının an meselesi olduğunu belirterek, Akyazılılara şöyle bir çağrıda bulundular. “Aman ha vakalar azalıyor diye kendimizi koy vermeyelim. Tedbirlere, maske-hijyen ve sosyal mesafeye çok dikkat edelim ve kurallara uyalım ve bu salgından el birliğiyle kurtulalım” 

Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde çalışan personelin sosyal medya üzerinde yaptığı bu paylaşıma rekor derecede yorum yağdı ve yapılan yorumlarda destek sözleri verildi.

 

 

 

 

 
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