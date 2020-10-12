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YÜZ YÜZE EĞİTİMDE 2. AŞAMA 2-3-4-8 VE 12. SINIFLAR DA OKULA BAŞLIYOR

YÜZ YÜZE EĞİTİMDE 2. AŞAMA 2-3-4-8 VE 12. SINIFLAR DA OKULA BAŞLIYOR

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YÜZ YÜZE EĞİTİMDE 2. AŞAMA 2-3-4-8 VE 12. SINIFLAR DA OKULA BAŞLIYOR

Yüz yüze eğitimin ilk aşamasında okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri 21 Eylül’de sınıflarda buluşmuştu
Bu haber 2020-10-12 07:33:01 eklenmiş ve 56 kez görüntülenmiştir.

 

Yüz yüze eğitimin ilk aşamasında okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri 21 Eylül’de sınıflarda buluşmuştu

 Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitimde ikinci aşamanın 12 Ekim Pazartesi günü başlayacağını açıklamıştı... Uygulamanın ayrıntıları da belli oldu. Uzmanlar, kademeli başlayacak, daha sonra da genişletilebilecek programı olumlu buluyor.

 

Online eğitimde tablet sıkıntısının yanı sıra öğrenci motivasyonunda sıkıntı yaşanıyordu.Eğitimin kademeli şekilde başlaması olumlu bulunurken İki üç haftalık periyottan sonra sağlık bakanlığı diğer kademelerin açılması yönünde karar verdi.

Yüz yüze eğitimde ikinci aşama, 12 Ekim Pazartesi bu gün başlıyor. İkinci aşama uygulama programının ayrıntıları da belli oldu.

İki gün şeklinde olacak.Bir grup pazartesi salı gelecek diğer grup ta perşembe cuma günü gelecek. Hatta cumartesi günü bile yüz yüze eğitim yapılabilecek.

Yeni düzenlemeye göre; ilkokulun 1,2,3 ve 4. sınıfları ile ortaokul son sınıflarda haftada 2 gün, toplam 12 ders saati uygulanacak.

 12'inci sınıflarda; haftada 2 gün toplam 16 ders saati yapılacak.

Okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında ise haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim olacak.

Okullar gerekirse Valilik onayı ile Cumartesi günü de ders koyabilecek.

 Yüz yüze eğitimdeki dersler temel derslerden seçilmiş. 2'inci sınıflarda Türkçe, matematik hayat bilgisi gibi dersler yüz yüze olacak. 8'inci sınıflarda Türkçe matematik fen yabancı dil ınkılap tarihi görüyoruz.12'inci sınıflarda bir günde 8 ders
olacak 2 günde 16 saat ders olacak. Çünkü müfredat geniş. Anaokullarında değişiklik oldu. Haftanın 5 günü olacak. 6 Etkinlik saati olacak temel dersler dışında kalan görsel sanatlar müzik gibi derslerde var bunlar online olacak.

Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak.

Uzaktan eğitimlerde bir ders süresi 30 dakika olarak planlanacak.

Öğrenci; velinin onayıyla okula gidebilecek. Okula gelmeyen öğrenci de müfredattan sorumlu olacak.

Ailemde kronik hastalık var risk alıp göndermek istemiyorum deyince o öğrenciler online eğitim görecek.Burada tamamen rıza velinin isteğine bırakılmış durumda online ya da yüz yüze yapılan müfredat sınav kapsamında olacak.

Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak; Her ders süresi 30 dakika, ders arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak.

Ders saatlerinin 30'ar dakika olması da çok olumlu. Çünkü çocuklar gün boyu maskeyle bulunmaları çok güç. Özellikle teneffüs saatlerinde açık alanların öğrencilere açılması gerekiyor orada birbirlerinden uzak durarak maskelerini çıkartabilecekler.

 Eğitime uzaktan devam eden öğrenci devamsız sayılmayacak ama bütün müfredattan sorumlu tutulacak. Millî Eğitim Bakanlığı, ilk aşamada 500 bin öğrenciye tablet bilgisayar ulaştıracak.

 
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