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İŞ ADAMI ATABEK ENGELLİLER OKULU YAPTIRIYOR

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Akyazı’da Akaryakıt İşletmeciliği,
Bu haber 2020-07-05 09:31:37 eklenmiş ve 6 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Akyazı’da Akaryakıt İşletmeciliği, İnşaat ve Müteahhit işleri ile uğraşan işadamı Haluk Atabek tarafından yaptırılacak olan Engelliler Okulu alanında incelemelerde bulundu.

İşadamı Haluk Atabek’le birlikte inşaat alanında incelemelerde bulunan ve Atabek’ten de yaptıracağı okulla ilgili bilgiler alan Başkan Soykan, okul inşaatına başlanmasının an meselesi olduğunu söyledi.

İşadamı Haluk Atabek’de yapmayı planladığı okulla ilgili çalışmalarda son aşamaya geldiklerini söyledi ve en kısa zamanda inşaat tamamlayıp Milli Eğitimimize devrini yapacağım. İnşallah yapacağımız bu çalışma hayırlara vesile olur aç ıklaması yaptı ve Başkan Soykan’ın konuya duyarlı yaklaşmasının da kendisini sevindirdiğini söyledi.

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