İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ FAZİLET DURMUŞ’TAN KARNE MESAJI

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş 2019-2020 eğitim öğretim yılının tamamlanmasıyla

Bu haber 2020-06-19 21:06:21 eklenmiş ve 13 kez görüntülenmiştir.

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş 2019-2020 eğitim öğretim yılının tamamlanmasıyla ilgili karne mesajı yayımladı.

Durmuş’un karne mesajı şöyle:

“İyi veya kötü ne olursa olsun, yaşanan her şeyin bir sonu olduğunu biliyoruz. Tıpkı 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının bitmiş olması gibi…

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın hastalık nedeniyle öncelikle öğrencilerimizin ve nihayetinde toplumumuzun sağlığını korumak adına bir süredir eğitim ve öğretimi “uzaktan” sürdürdük. Bakanlığımız ve Müdürlüğümüz tüm birimleri ile süreci en iyi şekilde yönetmiş, mümkün olan en az hasarla yılı tamamlamış bulunuyoruz.

Desteğiyle Güçlendiğimiz Saygıdeğer Velilerimiz!

Bir eğitim ve öğretim yılının daha sonuna hep birlikte geldik. Gösterdiğiniz fedakârlıktan dolayı minnettarız. Desteğiniz olmadan bu kadar iyisini yapamazdık. Çocuklarımızın sağlığı ve mutlu geleceği adına gerektiğinde taşın altına elini koyabilmektir aile olmak. Ve biz büyük bir aile olarak bunu başardık. “Eksiğimiz kaldı mı?” diye düşünmek yerine çocuklarınızı bağrınıza basıp güzel bir tatil geçirmenizi tavsiye ediyorum. Bu esnada bizler gereğini düşünerek hakkınızda en iyi planlamayı yapacağız, rahat olunuz.

Vatanını Sevmeyi, Görevini En İyi Yapmakla Özdeşleştiren Değerli Meslektaşlarım!

Maharet, her şey yolunda gitmediğinde de fark oluşturabilmektir. Yaşadığımız zorlu süreçte gösterdiğiniz özveri, takdire şayandır. Umudumuzu perçinleyen, duygulu anlar yaşatan o kadar çok çalışmaya şahit oldum ki… İl Millî Eğitim Müdürü olarak hepinizle gurur duyduğumu bilmenizi istiyorum. Telafi eğitimiyle birlikte yeni eğitim-öğretim yılında tekrar sizlerle bir araya gelene kadar hepinize bol bol dinlenebileceğiniz, sağlıklı bir tatil diliyorum.

Yaşama Sevincimiz, En Kıymetli Varlıklarımız Sevgili Çocuklar!

Hepimiz için farklı bir eğitim-öğretim yılının sonuna geldik. Bir süredir okullarınızda olamadığınız için biraz buruk bir karne sevinci yaşadığınızı çok iyi biliyorum. Salgın hastalık tedbirleri doğrultusunda, evlerinizde kalmanız en doğrusuydu, sevgili çocuklar. Sizlerin de ilgi ve gayretinizle çok verimli bir Uzaktan Eğitim dönemi geçirdik. Çeşitli sebeplerden dolayı sesimizin yeterince ulaşamadığı öğrencilerimiz olabilir. Ancak şunu unutmayalım ki sağlıktan başka her şeyin “telafi”si mümkündür.

Sizleri yeniden sınıflarınızda görmek için şimdiden sabırsızlanıyorum. O güne kadar bir yandan dinlenip bir yandan da yakaladığınız her fırsatta kendinizi geliştirmeyi ihmal etmeyeceğiniz harika bir tatil geçirmenizi temenni ediyorum, sevgili yavrularım.

Hepinize iyi tatiller…