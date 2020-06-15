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TOBB ORTAOKULUNA HÜSAMETTİN BAYRAKTAR ADI VERİLDİ

Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Z.Şinasi BAYRAKTAR, Nevruz Banoğlu İlkokulunun
Bu haber 2020-06-15 22:59:51 eklenmiş ve 241 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Z.Şinasi BAYRAKTAR, Nevruz Banoğlu İlkokulunun hemen yanında yapımı tamamlanan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu hakkında bilgi verdi.

 Başkan  Bayraktar; 1000 öğrenci kapasitesi ile hizmet verecek olan TOBB HÜSAMETTİN BAYRAKTAR ORTAOKULU ‘nun 6 bin metrekare alan üzerinde, 3 bin 850 metrekare kapalı alana sahip 2 kattan oluşan okul binasında, sınıfların haricinde özellikle engelli çocuklarımız için asansör, fen laboratuarı, görsel sanat atölyesi, kütüphane, müzik odası, beden eğitimi, toplantı ve kongre salonu, öğretmenler ile müdür ve müdür yardımcıları odalarının bulunduğunu ifade ederek İlçemize kaliteli ve modern bir ortaokulun tamamlanmasında emeği geçen ve eğitime yapılan her yatırımın önemini vurgulayan, eğitime yapılan yatırımdan hiçbir zaman zarar edilmeyeceğini ifade eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU’na ve TOBB Yönetim Kurulu Üyelerine TOBB Genel Sekreteri Mustafa SARAÇÖZ’e TOBB ETÜ Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesine TOBB İnşaat uygulamaları birimlerine ayrı ayrı teşekkür ediyor Akyazı’mıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

 Başkan Bayraktarı ziyaret eden ilçe Milli Eğitim Müdürü  1000 öğrencimiz ile eğitim öğretime hazır olan okulumuzun anahtarını okul müdürüne teslim ettiğini belirterek eğitim camiamıza hayırlı olmasını diler ve Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası yönetim Kurulu  Başkanı sayın Z.Şinasi BAYRAKTAR’a teşekkür etti.
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