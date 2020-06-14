MASKE TAKIN ! GELECEĞİNİZİ RİSK ETMEYİN

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Son dakika haberi: Türkiye'de corona virüs vaka sayıları hergün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanmaya devam ediyor.
Bu haber 2020-06-14 10:59:40 eklenmiş ve 43 kez görüntülenmiştir.

 

Son dakika haberi: Türkiye'de corona virüs vaka sayıları hergün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanmaya devam ediyor. 13 Haziran günlük corona virüs verilerine göre bugün 45 bin 92 test yapıldı, bin 459 vaka açıklandı. 14 kişi hayatını kaybederken, 985 kişi sağlığına kavuştu.

 Corona vaka sayısına ilişkin son dakika bilgileri yakından takip ediliyor. Güncel olarak araştırılan corona virüsü ölü, vaka ve iyileşen hasta sayısına ilişkin bilgilerin yer aldığı tablo Sağlık Bakanlığı tarafından her gün vatandaşlara duyuruluyor. Son olarak 13 Haziran verilerine göre; vefat sayısı 14, vaka sayısı bin 459, test sayısı 45 bin 92 ve iyileşen hasta sayısı ise 985 olarak kayıtlara geçti. Bu bağlamda; Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 1 Haziran Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı son durum ne? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıkladı!

Tüm dünyanın mücadele ettiği corona virüsü pandemisine yönelik son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Son olarak; 13 Haziran tarihli ülkemize ilişkin corona vaka sayısı verileri açıklandı. 13 Haziran verilerine göre değerlendirmelerde bulunan Fahrettin Koca; günlük tabloyu açıklayarak Twitter hesabından şu ifadeyi yaptı: "Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor. Giderek, hepimizi." Bu bağlamda; Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 14 Haziran Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı son durum nedir? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıkladı!

 

TÜRKİYE CORONA TABLOSU: 13 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ ÖLÜ VE VAKA SAYISI SON DURUM!

 

 

 
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