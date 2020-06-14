SAKARYA MEM’DEN 8. SINIFLARA LGS ÖNCESİ TAM DESTEK

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi, LGS’ye hazırlanan öğrencilerin

Bu haber 2020-06-14 10:47:52 eklenmiş ve 45 kez görüntülenmiştir.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi, LGS’ye hazırlanan öğrencilerin salgın sürecinden en az şekilde etkilenmeleri için yoğun mesai harcıyor. Öğrencilere psikolojik destek verirken akademik olarak da gelişimlerini izleyen Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 12 Haziran Cuma günü “Online Kazanım İzleme Sınavı’nın ” 8.sini gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen sınavda Türkçe dersinden 20, Matematik dersinden 20, Fen Bilimleri dersinden 20, Sosyal Bilgiler dersinden 10, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden 10 ve İngilizce dersinden 10 soru olmak üzere toplam 90 soru kullanıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, ‘’Öğrencilerimizi sınavlara hazırlarken titiz bir şekilde davranıyoruz. Eğitimde kaybedecek tek bir öğrencimiz bile yok. Öğrencilerimizi sadece akademik yönden değil psikolojik anlamda da destekliyoruz. Sınav öncesinde istenilen kazanım seviyesindeyiz.’’ dedi.

LGS Online Kazanım İzleme Sınavı soru çözümleri, 15-16 Haziran tarihlerinde İl Millî Eğitim Müdürlüğünün Youtube hesabından canlı olarak yapılacak.