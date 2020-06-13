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DOKURCUN’A SEVGİ ŞİİRİ

Dokurcun Akyazı İlçe Merkezine en uzak yerleşim yeridir. Daha önce Belediye olan ancak
Bu haber 2020-06-13 00:21:04 eklenmiş ve 35 kez görüntülenmiştir.

 

Dokurcun Akyazı İlçe Merkezine en uzak yerleşim yeridir. Daha önce Belediye olan ancak Büyükşehir Belediyesi statüsü gereği Mahalle konumuna düşen Dokurcun da 1998/2013 yılları arasında İlkokul öğretmeni olan, Dokurcundan tayinle memleketi olan Denizli’ye giden ve orada geçtiğimiz yıl içerisinde motosikletiyle geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden sınıf öğretmeni Seyfi Ülgül’ün ömrünün en güzel 15yılını geçirdiği Dokurcun’u unutamadığı, tayinle gittiği memleketi Denizli’de yazdığı şiirle bir kez daha anlaşıldı.

Merhum öğretmen Seyfi Ülgül’ü en iyi tanıyan iki isimden biri olan Dokurcun Belediyesinin son Başkanı Ruhi Yılmaz ile diğer isim Belediye Personeli Emin Çengel bakın merhum öğretmen için neler söylediler.

“Değerli öğretmenimizi Dokurcun halkı olarak unutmamız asla mümkün değildir. Yüreği tertemiz ve hayatını öğrencilerine adamış, Dokurcunda kaldığı 15 yıl içerisinde herkes tarafından sevilen ve sayılan bir kişiliğe sahip olan bu muhterem öğretmenimizi bir kez daha özlemle yad ediyoruz. Geçirdiği elim trafik kazası sonrası hayatını kaybetmesi ise bizleri son derece üzmüştü. Bu üzüntümüz o gün bugün devam etmektedir. Yetiştirdiği öğrencilerin önemli kısmı bugün içleri memleket ve yurt sevgisiyle dolu, coşku içerisinde vatanlarına ve milletimize hizmet için canla başla çalışmaktadırlar. Dokurcunlular olarak kendisine bir kez daha Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve tüm yakınlarına bir kez daha sabır ve başsağlığı diliyoruz”

Merhum Öğretmen Seyfi Ülgül’ün ilk aşkım dediği Dokurcun için yazdığı şiir;

Tavşan kanıdır kahveci Şener’in çayı.

Onun için erken gelir bizim Sami dayı.

Gavlanların (Kavlan demek istiyor) yudumlarken o çayı

cennetlere bedelsin sen yeşil Dokurcun.

 


 

Fındık ile Orman onlar için her şey demek.

Keşkek ile delikli ekmek onların milli yemeği.

Olur mu hiç Çiğdem ile Davlumbaz yaylasını görmemek.

Eşin benzerin yok senin yeşil Dokurcun.

 

 

 
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