1 KİŞİ YÜZÜNDEN 56 KİŞİ KARANTİNADA

Dün akşam saatlerinde ortaya çıkan olayda H.A (60) smndeki bir kadının Coronavirüs olduğunu

Bu haber 2020-05-13 08:17:44 eklenmiş ve 221 kez görüntülenmiştir.

Dün akşam saatlerinde ortaya çıkan olayda H.A (60) smndeki bir kadının Coronavirüs olduğunu bilmeden katıldığı cenaze, mevlit gibi organizasyonlara katılarak 56 kişiye virüs bulaştırmış olacağı açıklanmıştı. Bu gün yapılan testlerde kadının temas ettğ 59 kişi corona süphesiyle karantnaya alındı.

Covid-19 vakalarında düşüşlerin görülmeye başlamasıyla birlikte bugün başlayan normalleşme planı aşama aşama hayata geçerken Akyazı'da ikamet eden H.A (60)'nın dün gittiği hastanede testleri pozitif çıkmış ve hemen tedavi altına alınmıştı. Filyasyon ekipleri hemen kadının temas edebileceği kişiler ile irtibata geçmek istedi. İl olarak ailesinden başlanılan araştırma ile korkunç gerçekte ortaya çıkmış oldu. H.A.'nın yakın zamanda düzenlenen iftar, mukabele ve sonrasındaki mevlitlere katıldığı ve virüsü ilk belirlemelere göre 56 kişiye daha bulaştırmış olabileceği tespit edildi. O 56 kişi İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca teste tabii tutuldu ve 46 kişinin COVİD-19 virüsü kapmış olma ihtimali olduğu açıklandı

Akyazı Vakıf Mahallesi'nde yaşanan olay sonrası mahallede bulunan 14009 nolu sokakta 8 ev Ada Caddesi üzerinde bulunan 10 evde toplam 56 kişi ve aileleri ev karantinasında tutulmaya başlandı. Vakıf Mahallesi İlçe Hıfzıssıhha kurulu tarafından alınan önlemler ile evlerinde 14 gün boyunca karantina altında tutulacak.