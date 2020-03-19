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AKYAZI DEVLETTE KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

Dünyayı saran ve Ülkemizde de görülen ölümcül Koronavirüs dolayısı ile Devletin üst kademelerinden
Bu haber 2020-03-19 11:48:40 eklenmiş ve 137 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Devlet Hastanesinde 9 şüpheli hastanın karantinaya alındığı, bunlardan 3 ünün tedavi edilerek taburcu edildiği, 6 kişiye ise hastanede karantina uygulandığı bildirildi.

 Dünyayı saran ve Ülkemizde de görülen ölümcül Koronavirüs dolayısı ile Devletin üst kademelerinden başlamak üzere olağan dışı önlemler alınıyor. İnsanların toplu olarak bulunduğu kahvehane, lokal ve camiler olmak üzere birçok tesisin kapatılmasının ardından sağlık kurumları da olağan dışı uygulamalara başladı.

 Akyazı Devlet hastanesinde de bu sabahtan itibaren yeni bir uygulamaya başlandı. Hastaneye gelen herkesin görevliler tarafından ateşi ölçülüyor. Hastaneye niçin geldiği soruluyor. Acil bir durum yoksa hastalar geri çevriliyor.  Yine bu sabahtan itibaren en çok risk altında bulunan hastane çalışanlarının tamamının maske taktığı dikkatleri çekti.

 Akyazı Devlet Hastanesi çevrelerinden edinilen bilgiye göre Gündüzleri hastaneye gelenler sadece orta kapıdan alınarak ateşleri ölçülüyor, ziyaret sebepleri öğrenilerek ilgili yerlere yönlendiriliyor. Mesai bitiminden sonra orta kapı kapatılıyor girişler bu saatten sonra acil bölümünden girişleri sağlanıyor. Yine  bu günden itibaren hasta ziyaretlerne de izin verilmeyeceği edinilen bilgiler arsında.

 Bu arada hastenede karantine bölümü de oluşturulduğu ve  bu güne kadar 9 şüpheli hastanın karantinaya alındığını, bunlardan 3 ünün tedavi edilerek taburcu edildiği öğrenildi.

Hastane yetkilileri çok acil olmayan durumlarda vatandaşların hastaneye gelmemelerini de  istedi. Koridorlarında görevliler dışında kimsenin bulunmadığı Akyazı Devlet Hastanesindeki bu uygulamanın 1 ay sürebileceği, daha sonra da duruma göre uzatılabileceği öğrenildi.

 
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