VALİ NAYIR ÖĞRENCİLERLE SOHBET ETTİ

Sakarya Vali Ahmet Hamdi Nayır Akyazı İlçe Halk Kütüphanesini ziyaretinde

Bu haber 2020-03-07 00:30:11 eklenmiş ve 58 kez görüntülenmiştir.