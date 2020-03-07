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VALİ NAYIR ÖĞRENCİLERLE SOHBET ETTİ

Sakarya Vali Ahmet Hamdi Nayır Akyazı İlçe Halk Kütüphanesini ziyaretinde
Bu haber 2020-03-07 00:30:11 eklenmiş ve 58 kez görüntülenmiştir.

 

Sakarya Vali Ahmet Hamdi Nayır Akyazı İlçe Halk Kütüphanesini ziyaretinde Öğrencilerle sohbet ederken faaliyet gösteren Kadife Tekstil fabrikasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu

Vali Ahmet Hamdi Nayır, Akyazı Kaymakamı Yakup Güney ve Belediye Başkanı Bilal Soykan İlçe Halk Kütüphanesini ziyaret ettiler. Heyeti Kütüphane sorumluları Serkan Güngörmüş ve Halil Akkuş karşılayarak Kütüphane konusunda sunum yaptılar.Vali Ahmet Nayir Hayat hikâyesini öğrencilerle paylaşırken karşılıklı soru cevap eşliğinde sohbet ettiler. 

Sakarya Valimiz Ahmet Hamdi Nayır, beraberindeki ilçe protokolü Kuzuluk’ta faaliyet gösteren Kadife Tekstil fabrikasını ziyaret ederek incelemelerde bulundular. Fabrikayı gezen İşçilerle sohbet etti .Bir süre idari binada Kadife Tekstil  yöneticileriyle bir araya gelen Vali Nayir Misafirperverliklerinden ötürü Kadife Tekstil Fabrika sahibi Hasan Topbaş’a ve Fabrika müdürü Adem Erdal Sağlam teşekkür eerek, işlerinde kolaylıklar ve bol bereketli kazançlar diledikten sonra Akyazı’dan ayrıldı

 

 

 
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