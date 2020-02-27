BAŞKAN SOYKAN’DAN HASTA ZİYARETLERİ

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem

Bu haber 2020-02-27 17:52:02 eklenmiş ve 10 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem ve Belediye Başkan yardımcısı Mehmet Öztürk olduğu halde Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek tedavi görmekte olan bazı Akyazılı hastaları ve yakınlarını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Belediye Başkanı Soykan ve beraberindekiler akşam saatlerinde gittikleri Sakarya Araştırma ve Eğitim Hastanesinde Bekirpaşa kavşağında kaza geçiren Akbalık Mahalle Muhtarı Rüstem Bilgi, yine Kuzuluk Akyazı yolunda kaza geçiren Kuzuluk Mahallesinden taksi şoförü Ahmet Kocabulut’un kendilerini, bir gece önce Kazancı köprüsü yakınlarında kaza geçiren ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Nesrin İltaşHabiçoğlu’nunda yakınları ziyaret etti.

Belediye Başkanı Bilal Soykan ve beraberindekilerin Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki bu ziyaretleri hastaları ve hasta yakınlarını memnun etti.