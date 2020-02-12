Akyazı Nilüfer Hatun’dan kariyer günleri

Akyazı Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü

Bu haber 2020-02-12 21:10:16 eklenmiş ve 81 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü tarafından Akyazı Sosyal Gelişim Merkezinde ”kariyer günleri” etkinliği düzenlendi.

Akyazı Nilüfer Hatun MTAL Okul Müdürü ve Öğretmenlerin ev sahipliği yaptığı kariyer gününe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Merkezinde bulunan Okulların yöneticileri ile birlikte İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Araştırma Görevlisi Kübra Yeliz Mucuk ve Sosyolog Yazar Aile Danışması Neslihan Baki konuşmacı olarak katıldı.

Düzenlenen kariyer etkinliğine ayrıca Akyazı Pazarköy, Madanoğlu, Paris, Atatürk, Altındere Ali Altıparmak ve İnönü Ortaokullarının 8. Sınıf öğrencileri ve öğretmenleri ile Akyazı Nilüfer Hatun MTAL 9. sınıf öğrencileri ve Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü 10 - 11 ve 12. Sınıf öğrencileri katıldı. Katılanlara Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü nedir, iş alanları nelerdir, Üniversitede eğitime hangi bölümde devam edilmelidir gibi konular hakkında bilgiler verildi.

Etkinlik sonrasında konuşmacılara teşekkür plaketi veren Akyazı Nilüfer Hatun MTAL Okul Müdürü Enver Ekici, öncelikle bu etkinliği düzenleyen Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Alan Şefi Elif Aras ve Öğretmenlerine, konuşmacı olarak katılan değerli misafirlere ve etkinliğe gelen tüm öğrencilere ve okul idarecilerine teşekkür etti..