AKYAZI’DA VEREM HAFTASI ETKİNLİĞİ

Her yıl 5-11 Ocak tarihleri arasında “Verem Eğitim ve Propaganda Haftası” nedeniyle Akyazı’da da İlçe Sağlık müdürlüğü

Bu haber 2020-01-13 11:31:02 eklenmiş ve 34 kez görüntülenmiştir.

Her yıl 5-11 Ocak tarihleri arasında “Verem Eğitim ve Propaganda Haftası” nedeniyle Akyazı’da da İlçe Sağlık müdürlüğü tarafından bir etkinlik yapıldı. Gazi Süleyman paşa Camii önünde gerçekleşen etkinlikle İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanları ellerindeki broşürleri dağıttı ve kendilerinden bilgi almak isteyenlere de hastalıkla ilgili olarak geniş kapsamlı bilgiler verildi.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülşah Yılmaz, Verem ve Propaganda Haftasının 1947 yılından beri kutlanmakta olduğuna dikkat çekerek, Ocak ayının ilk Pazar gününden başlayan ve bir hafta devam eden hafta içinde haftanın amacı olan Verem Hastalığı (Tüberküloz) ile mücadele. Korunma, bulaşıcı olan hastalığın nasıl bulaştığı konularında Akyazılıların bilgilendirildiğini söyledi ve bu hafta kapsamında 54 vatandaşa akciğer grafisinin çekildiğini söyledi.

Tedavisi mümkün olan hastalıkla mücadelede Türkiye olarak çok büyük mesafeler de kat edildiğini belirten Dr. Yılmaz, halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, çocuklarda kilo alamama, yüksek ateş, gece terlemesini hastalığın belirtileri olarak gösterdi ve bu tür şikayeti olanların hiç zaman geçirmeden en yakın s ağlık kuruluşuna müracaat etmeleri uyarısında da bulundu.

İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinliğe İlçe Kaymakamı Yakup Güney’de destek verdi ve yaptığı açıklamada haftanın ve hastalığın önemine dikkat çekti ve sürmekte olan çalışmaları nedeniyle de Sağlık Müdürlüğü çalışanlarını kutladı.