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AKYAZI’DA HAYVAN ÖLÜMLERİNE KARŞI KARANTİNA

Geçtiğimiz günlerde Akmyazı’ya bağlı Altındere, Harunusta, hasanbey, Güzlek ve Merkez Yeniköy
Bu haber 2019-12-17 16:22:44 eklenmiş ve 7 kez görüntülenmiştir.

 

Geçtiğimiz günlerde Akmyazı’ya bağlı Altındere, Harunusta, hasanbey, Güzlek ve Merkez Yeniköy Mahallerinde görülen çiçek hastalığından dolayı 7 büyükbaş hayvan telef olmuştu. Bilgi kendilerine ulaştıktan sonra teşkilat olarak teyakkuza geçen İlçe Tarım Müdürlüğü önce Akyazı’nın Osmanbey Mahallesi ile Şerefiye Mahallesi arasında kalan 10 Km2 lik alanda karantina ilan etmiş ve daha sonra da vakaların görüldüğü Mahallelerde bulunan hayvanlara aşılama çalışması başlatmıştı. Başlatılan aşılama çalışması sonrasında ölüm vakaları hissedilir ölçüde azalmış hatta sıfırlanmıştı. Ta ki Hasanbey Mahallesinden bir kez daha ölüm haberi gelene kadar.

Hastalık anormal sıcaklıktan kaynaklı

İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri ölümcül çiçek hastalığının karasinekten hayvanlara bulaştığını, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor olması, bu nedenle de üreme ve yaşama ortamı bulmasıyla ortaya çıktığını belirterek, hastalığın yapılacak aşılarla yok edilebileceği açıklaması yaptı.

Hasanbey Mahallesinde bir vaka daha

Hastalıkla ilgili son vaka Hasanbey mahallesinde meydana geldi. Mahalle Muhtarı Nuri Öztürk, bir büyükbaş hayvanın daha telef olduğunu İlçe Tarım Müdürlüğüne bildirdi. Bunun üzerine Müdürlük yetkilileri vakanın olduğu yere giderek incelemede bulundu ve telef olan hayvanın da ölümcül çiçek hastalığından öldüğünü belirledi ve incelemenin ardından da telef olan hayvan derin bir çukur açılıp etrafı da kireçlendikten sonra gömdürüldü. 

Sürekli takibi yapılıyor

İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan hastalığın yayılması ve kontrol altına alınması için sürekli olarak takip edildiğini belirterek konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı “ İlçemiz sınırlarında çıkan bahse konu olan ölüm vakaları son bulana kadar koyduğumuz karantina devam ettirilecektir. Vakalar son bulduğunda v e çalışmalarımız sonlandırıldığında karantina kaldırılacaktır. Müdürlük olarak da aşılama çalışmalarımız aralıksız olarak sürmektedir. Mahalle Muhtarlarımızdan ricamız bu tür bir vaka görülmesi halinde hiç zaman geçirilmeden bize haber vermeleridir. Müdürlük olarak biz teyakkuz halindeyiz ve ölüm vakalarını sonlandırmak için bütün imkanlarımızı sonuna kadar kullanıyoruz”

 

 
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