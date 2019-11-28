Akyazı Kız İmam Hatip Anadolu Lisesi Öğrencileri Meslek Sahipleri ile Buluştular

Akyazı Kız İmam hatip Anadolu Lisesi 12. Sınıf öğrencileri mesleğim ve ben etkinliği kapsamında yapmak

Bu haber 2019-11-28 18:24:41 eklenmiş ve 19 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Kız İmam hatip Anadolu Lisesi 12. Sınıf öğrencileri mesleğim ve ben etkinliği kapsamında yapmak istedikleri meslekleri tanımaları amaçlı olarak Akyazı’da bazı kuruluşlara giderek meslekleri ile ilgili olarak onlardan geniş bilgiler aldılar.

Akyazı Kız İmam hatip Anadolu Lisesi 12. Sınıf öğrencileri okul idaresi tarafından bu dönem hayata geçirilen mesleğim ve ben etkinliği kapsamında ileriki yaşamlarında yapmak istedikleri mesleklerini daha iyi tanımaları, mesleğin avantaj ve dezavantajlarını yerinde görüp daha etkin değerlendirebilmek amacıyla Akyazı’daki meslek sahipleri ile buluştular.

Okul idaresi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi “ Öğrencilerimizin gelecekleri için verecekleri kararların daha sağlıklı olabilmesi amacıyla bu projeyi hayata geçirdik. Hayata geçirdiğimiz bu proje kapsamında başarılı öğrencilerimizin ödüllendirilmesi ve diğer öğrencilerimizin de motivasyonlarının arttırılması amaçlanmıştır. ilk olarak öğrencilerimizle işbirliği halinde gelecekte yapmayı düşündükleri meslek gruplarının belirledik. Belirlediğimiz mesleklerin daha kapsamlı değerlendirilebilmesi için ilgili alanlar hakkında daha geniş bilgi alabilmelerine imkan sağlamak için öğrencilerimizi kuruluşlar ve meslek sahiplerini buluşturduk. Okul idaresi olarak bu çalışmayı ara tatil dönemlerinde sürekli hale getirmeyi düşünüyoruz”

Programa katılan Öğrenciler özellikle meslek sahipleri ile aynı mekan da belirli süre beraber bulunma fırsatı yakalamanın kendileri için çok faydalı olduğunu, düşünmüş oldukları meslekler hakkında merak ettikleri birçok sorunun cevabını bulduklarını, böyle bir çalışmaya öncülük eden ve emeği geçen Okul İdaresi ve Öğretmenlerine teşekkür ettiklerini belirtti.