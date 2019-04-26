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MİNİK ŞEYLERİN AŞI HAFTASI ETKİNLİĞİ

Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Akyazı Cumhuriyet Anaokulu tarafından Aşı haftasında ortaklaşa
Bu haber 2019-04-26 23:22:18 eklenmiş ve 58 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Akyazı Cumhuriyet Anaokulu tarafından Aşı haftasında ortaklaşa program hazırlandı. Anaokulu bahçesinde gerçekleşen etkinlikte minik öğrencilerin gösterileri görülmeye değer güzellikteydi.

Her yıl 24-30 Nisan arası tüm dünyada aşı haftası olarak kutlanıyor. O nedenle aşının halk sağlığı üzerindeki önemini vurgulamak amacıyla Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Akyazı Cumhuriyet Anaokulu işbirliğiyle düzenlenen programda aşının önemi ve aşı karşıtlığının olumsuz sonuçları bu programda anlatıldı.

Aşı haftası nedeniyle Akyazı Cumhuriyet Anaokulunda düzenlenen etkinlikte minik öğrenciler aşı dansı, koro halinde şarkılar, şiirler okudular ve etkinliklerini bir defileyle sonlandırdılar. Minik çocukların bu gösterileri etkinliği izleyenlerden büyük alkış aldı. Bir diğer güzellik ise Anaokulu öğrencilerinin çizdikleri resimlerdi. O resimler de sergiyi gezenlerden büyük beğeni aldı.

Programa  İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ali Güvey, Akyazı Belediye Başkan Vekili Mustafa Birinci, İl Sağlık müdürlüğü bulaşıcı hastalıklar Şube Müdürü Uzm. Dr. Selin Tunalı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Okul Müdürleri, bazı dairelerin Müdürleri ile ve öğrenci Velileri katıldı.

 

 
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