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TOBB OKULU’NUN İHALESİ TAMAM

Kısa adı TOBB olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin Akyazı’da Yapacağı okul hayata geçiyor.
Bu haber 2019-03-13 12:33:08 eklenmiş ve 63 kez görüntülenmiştir.

 

Kısa adı TOBB olan Türkiye Odalar ve   Borsalar Birliğinin Akyazı’da Yapacağı okul  hayata geçiyor. Yapılması planlanan protokolü imzalanan okulun ihalesi geçtiğimiz günlerde gerçekleşti.

Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Z.Şinasi Bayraktar, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerimizle daha evvel yapmış olduğumuz görüşmelerde Akyazı’nın İlköğretim ve Lise okullarının yetersiz olduğu, okul ihtiyacının acilen giderilmesi gerektiği tarafımıza söylenmişti. TOBB ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde Akyazı’mıza  20 derslik bir okul yapabileceklerinin sözünü aldık. Zamanın Sakarya Valisi, İl Milli Eğitim Müdürü, TOBB ve Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası olarak 4 lü protokol imzalamıştık.  İmza töreninde TOBB Başkanı M.Rifat Hisarciklioğlu yaptığı konuşmada, Akyazı’ya hayırlı bir hizmet için geldiğini, ATSO Başkanımız Z.Şinasi Bayraktar’ı ve ailesini çok sevdiğini ve bu sevginin tezahürü sonucunda Başkanımızın İlçesine yapılmasını istediği okul talebini yerine getirerek protokol çerçevesinde bir ilköğretim okulu binası yapacağız ve TOBB olarak bir ilçeye ilk defa okul yapmış olacağız demişti.  Başkan Bayraktar yapılacak bu okul ile birlikte hem ben Hem de Başkanımız Hisarciklioğlu üzerindeki sorumluluğu yerine getirmenin mutluluğunu yaşamaktayız, dedi.

Başkan Bayraktar, Geçtiğimiz haftalarda TOBB ETÜ de oluşan komisyon ile Akyazı TSO-TOBB Okulu inşaatı ihaleye çıkartılmış ve ihale sonuçlandırılmıştır. TOBB Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ihale sonucunda yüklenici firma Mart ayı sonunda TOKİ den alınarak okul alanı olarak ayırdığımız arsamıza İnşaat şantiyesini kurup ilk kazmasını vuracaklardır. İhale şartnamesine göre okul inşaatı 270 günde tamamlanarak hizmete geçecektir. İlçemiz önümüzdeki eğitim ve öğretim yılında yaşayacağı okul sorunu yapılacak 20 derslikli Akyazı TSO TOBB ilköğretim okulu  sayesinde  rahatlayacak ve öğrencilerimiz  modern bir okula kavuşacaktır. Okulumuz Akyazı’ya şimdiden hayırlı uğurlu olsun  dedi.

 
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