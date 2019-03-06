FAZİLET DURMUŞ’A PAZARKÖY MAHALLESİNDE SICAK İLGİ

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş beraberinde bazı Şube Müdürleri olmak üzere,

Bu haber 2019-03-06 16:52:37 eklenmiş ve 122 kez görüntülenmiştir.

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş beraberinde bazı Şube Müdürleri olmak üzere, Milletvekili Kenan Sofuoğlu’nun hazırladığı “ Genç yetenekleri spora kazandırma” projesinin ilk startının verileceği okul olan Akyazı Pazarköy geldi ve aynı binada eğitim gören İlkokulu, Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu’nu gezdi, okul müdürleri ve öğretmenlerle görüştü ve karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu.

Okula gelişinde çiçekle karşılanan İl Milli Eğitim Müdürü ziyaretinin ana sebebinin Milletvekili Sayın Kenan Sofuoğlu tarafından hazırlanan projenin hayata geçirilmesine ilişkin ilk startın verileceği startla ilgili düzenlenen programa katılmak olduğunu söyledi ve bunu fırsat bilerek okulumuzun değerli yöneticileri ve öğretmenleri ile de bilgi alışverişinde bulunduğunu sözlerine ekledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş’un Pazarköy Mahallesinde aynı binada eğitimlerini sürdürmekte olan İlkokul, Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etmesi, yöneticileri ve öğretmenlerle bilgi alışverişi yapması ve özellikle de öğrencilerle yakından ilgilenmesi aynı programa katılanların dikkatlerinden kaçmadı.