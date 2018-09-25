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OKUL SARAY GİBİ AMA YOLU NE HALDE

OKUL SARAY GİBİ AMA YOLU NE HALDE

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OKUL SARAY GİBİ AMA YOLU NE HALDE

Devlet hastanemizin yanı başında yapılan ve sarayları aratmayan
Bu haber 2018-09-25 21:54:57 eklenmiş ve 300 kez görüntülenmiştir.

 

Devlet hastanemizin yanı başında yapılan ve sarayları aratmayan Akyazı  Kız İmam Hatip Lisesinin yolları öğrencileri ve velileri isyan noktasına getirdi.

Yağan sağanak yağmur nedeniyle Akyazı Kız İmam Hatip Lisesi önü çamur deryasına döndü. Öğrenciler okula girmek için çamurla mücadele etmek zorunda kaldı.

Yapımı bu yıl tamamlanan Akyazı Kız İmam Hatip Lisesi çevre düzenlemesinin yapılaması Okul yolunun asfaltlanmaması nedeniyle yağan yağmur sonrası Çamur deryasına döndü.

Akyazı Kız İmam Hatip Lisesinin yeni öğrencileri Okul girişinde şaşkına dönerken Okula gitmek için Çamur ve su birikintilerini aşarak okula gitme mücadelesi verdiler.

Öğrenci velileri Devletimiz milyonlarca lira harcayıp okul yapıyor fakat idarecilerimiz Okula giden yola asfalt daha atamıyor Çocuklarımız yeni okullarına heyecanla geldiler fakat okula girmek için canbaza döndüler diyerek tepki gösterdiler.

 
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