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TOPAĞAÇTA BİLİM FUARINA BÜYÜK İLGİ

Akyazı Topağaç İmam Hatip Ortaokulunda gösterime sunulan
Bu haber 2018-05-10 23:43:57 eklenmiş ve 40 kez görüntülenmiştir.

 

 Akyazı Topağaç İmam Hatip Ortaokulunda gösterime sunulan TUBİTAK 4006 Bilim Fuarında 21eser gösterime sunuldu. Fen Bilimleri, Matematik, İngilizce ve Sosyal Bilgiler alanlarında birbirinden güzel çalışmaların sergilendiği fuara hem yetkililer hem de öğrenci velileri yoğun ilgi gösterdi.

Açılışı yaptıktan sonra fuarda eserleri tek tek inceleyen Akyazı Kaymakam Vekili  ve Sakarya  Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli sergilenen eserleri çok beğendiğini söyledi ve bu tür fuarların ve çalışmaların öğrencilerin üretkenliğini geliştirmesi bakamından olumlu bulduğunu söyledi ve hem eser sergileyen öğrencileri hem de öğretmen ve okul idarecilerini tebrik etti.

 

 
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