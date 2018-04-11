SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK OKULLAR BELLİ OLDU

Sakarya'da nitelikli sayılan 14 okulun adı belli oldu.

Bu haber 2018-04-11 21:39:17 eklenmiş ve 330 kez görüntülenmiştir.

Sakarya'da nitelikli sayılan 14 okulun adı belli oldu.Bu Okullar arasınsa Akyazı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi de yer aldı Kontenjanı ise 60 öğrenci

MEB, öğrencilerin ve velilerin uzun zamandır merakla beklediği merkezi sınavla öğrenci alacak okulların listesini açıkladı. Açıklamaya göre Sakarya'da nitelikli sayılan 14 okulun adı belli oldu. Kontenjan ise 1320.

Milli Eğitim Bakanlığı, "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Yapılacak 2018 Yılı Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu" ile sınavla öğrenci alan okul listeleri, kontenjanları ve başvuru tarihlerini açıkladı.

Açıklamada Sakarya'da yer alan 14 okulun adı da yer aldı. İŞTE O OKULLAR

Adapazarı İmam Hatip Lisesi: 120

Fatih Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi: 60

Adapazarı İMKB Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu: 30

Adapazarı İMKB Sakarya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: 60

Adapazarı Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi: 90

Adapazarı Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi:120

Akyazı Akyazı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi: 60

Akyazı Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesi :120

Arifiye SATSO Motorlu Araçlar Teknoloji Lisesi: 90

Arifiye Necmettin Erbakan Fen Lisesi: 120

Hendek Hendek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi :30

Serdivan Şehit Yılmaz Ercan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi:120

Serdivan 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi:120

Serdivan Sakarya Anadolu Lisesi:180

MEB DUYURUSU

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Yapılacak 2018 Yılı Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu' ile sınavla öğrenci alan okul listeleri ve kontenjanları 10 Nisan 2018 tarihinde www.meb.gov.tr adresinde yayımlanarak kamuoyu ile paylaşılmıştır.Merkezi Sınava isteğe bağlı olup sınava katılmak isteyenler, başvurularını 11-18 Nisan 2018 tarihleri arasında elektronik ortam üzerinden öğrenim gördükleri okullara yapacaklardır.Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin başvuru işlemleri Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü tarafından takip edilecektir.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Yurt dışında e-Okul Sistemi'ne kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği dikkate alınarak denklikleri yapıldıktan sonra başvurularını Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri/Konsoloslukları üzerinden yapacaklardır.

Merkezi Sınav başvuru ve sonuçlarıyla ilgili iş ve işlemler elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilecektir. Öğrencinin herhangi bir sorun ya da zorlukla karşılaşmaması için elektronik ortam üzerindeki bilgilerinin güncel olması gerekmektedir.

Merkezi Sınav; 8'inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacaktır. 02 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan sınav, iki bölüm halinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacaktır

Sınavın iki bölümü arasında verilen süre, öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermesi ve dinlenmesi için kullanılacaktır. Bu sürede öğrenciler okullarından ayrılamayacaklardır.

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi 22 Mayıs 2018 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından renkli olarak alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecektir.

Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat 09.00'da, fotoğraflı sınav giriş belgelerinde belirtilen binada hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı sınav giriş belgesi, geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.

Geçerli kimlik belgesi ve fotoğraflı sınav giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

Sınavla ve sınavsız öğrenci alan okullara tercih ve yerleştirmeye ilişkin iş ve işlemler 2018 yılı Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nda yer alacaktır" denildi.