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ARAPÇA SAKARYA SEÇMELERİ AKYAZI’DA YAPILDI

Milli Eğitim Bakanlığı Din Eğitimi Genel müdürlüğü tarafından
Bu haber 2018-04-06 23:48:31 eklenmiş ve 24 kez görüntülenmiştir.

 

Milli Eğitim Bakanlığı Din Eğitimi Genel müdürlüğü tarafından İmam Hatip Ortaokulları arasında düzenlenen Arapça etkinlik yarışmasının Sakarya seçmeleri Akyazı’da yapıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının söylenmesi ile başlayan yarışma Akyazı İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden Talha Kılınç’ın Kuran-ı Kerim okumasıyla devam etti. İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuşta yarışma öncesi konuştu ve öğrencilere başarı dileğinde bulundu.

Bu yıl 9.su düzenlenen yarışma Arapça şiir okuma, Arapça çocuk şarkıları, Arapça hikaye canlandırma dallarında yapıldı. Sakarya eğitim ve öğretimlerini sürdürmekte olan İmam Hatip Ortaokullarının katıldığı yarışmada şiir dalında 26, şarkı ve hikaye canlandırma dalında 20 okul katıldı. Yapılan İl birinciliğinde yarıştıkları dallarda ilk sırayı okullar bölge yarışmasına gitmeye hak kazandı.

Yapılan yarışmayı İl milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, İl Milli Eğitim Müdür yardımcısı Engin Kahraman, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak, İlçe Müftüsü İzzet Şener, İlçelerin ve Okulların Milli Eğitim Müdürleri takip edenler arasındaki yerlerini aldı.

Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere ve okullarına çeşitli hediyeler verildi.

Yarışmanın sonuçları;

Şiir Okuma dalında: 1.nci Halit Evin İmam Hatip 2. nci Akyazı İmam Hatip

1-   Halit Evin Kız İmam Hatip

2-   Akyazı İmam Hatip

3-   P.Ova Mehmet Atıf Aydın İmam Hatip

Şarkı Dalında;

1-   Akyazı Akşemsettin İmam Hatip

2-   Karasu İmam Hatip

3-   Geyve Kız İmam Hatip

Metin Canlandırma dalında;

1-   Arifiye Prof. Dr. Osman Öztürk İmam Hatip
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