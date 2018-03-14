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KALP DAMAR CERRAHİSİNDE TIP BAYRAMI KUTLAMASI

14 Mart Tıp Bayramı Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahi bölümünde
Bu haber 2018-03-14 16:53:31 eklenmiş ve 32 kez görüntülenmiştir.

 

14 Mart Tıp Bayramı Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahi bölümünde düzenlenen bir törenle kutlandı.

Merkez Kampüsü salonunda düzenlenen  geçtiğimiz bir yıl içinde  By Pass ameliyatı ve anjio olan hastaların davetli olarak katıldığı program Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Akif Çakar’ın konuşması ile başladı. Başhekim Çakar Hastanede Kalp Damar Cerrahisinin kuruluş öyküsünü anlattı ve Doktorların ve sağlık personelinin 14 Mart Tıp Bayramlarını kutladı.

Programda daha sonra Doç Dr. İbrahim Kara Kalp ameliyatı sonrası hastanın sorumlulukları nelerdir, Uzman Dr. Bilal Perçin İNR konusunda, Uzman Dr. Janal  Ergönenç  Şerbetçigil  Byy Pass ameliyatı  öncesi nelere dikkat edilmeli ve yrd. Doç Dr. İbrahim Kocayiğit kardiyoloji konularında katılımcıları bilgilendirerek tavsiyelerde bulundular.

Toplantının son bölümünde Doç Dr. İbrahim Kara katılımcıların sorularını cevaplandırdı.

Toplantı sonrası katılımcılara çay ve meyve ikramı yapıldı.

 

 
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