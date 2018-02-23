ÜZERİNE KAYNAR SÜT DÖKÜLEN MERVE YARDIM BEKLİYOR

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Akyazı Hastane Mahallesinde ikamet eden Göktepe ailesinin kızları
Bu haber 2018-02-23 21:39:55 eklenmiş ve 90 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Hastane Mahallesinde ikamet eden Göktepe ailesinin kızları 6 yaşındaki Merve üzerine süt dökülerek yanması sonucu hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuk ameliyat olabilmesi için yardım severlerin yardımlarını bekliyor.

Yaklaşık 20 gün önce evinde geçirdiği kaza sonucu üzerine kaynar süt dökülen Merve Göktepe önce Akyazı Devlet Hastanesine ardından Sakarya Eğitim ve araştırma hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan tedavilerin ardından yanık merkezi olan Kartal Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edilen 6 yaşındaki Merve’nin vücudunda 3’cü derece yanık olduğu tespit edildi.

Kartal Eğitim ve Araştırma hastanesin de yatmakta olan Merve için yapılacak olan 2 adet Doku ameliyatına girmesi gerektiği öğrenilirken Ailesi tarafından Hayırsever vatandaşlardan yardım beklediklerini ve kızlarını ameliyat ettirmek istediklerini belirti.

 

İrtibat Babası Sami Göktepe 0535 409 06 08
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