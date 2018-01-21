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S.A.B.A.H.’TAN MİNİKLERE AFET EĞİTİMİ

S.A.B.A.H.’TAN MİNİKLERE AFET EĞİTİMİ

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S.A.B.A.H.’TAN MİNİKLERE AFET EĞİTİMİ

Kısa adı S.A.B.A.H. olan Sakarya Afet Bilinçlendirme,
Bu haber 2018-01-21 00:10:02 eklenmiş ve 134 kez görüntülenmiştir.

Kısa adı S.A.B.A.H. olan Sakarya Afet Bilinçlendirme, Afete Hazırlama ve Arama Kurtarma Derneği Eğitimlerine devam ediyor.

S.A.B.A.H. Derneğinin bu haftaki konukları Akyazı Nevruz Banoğlu İlkokulu Ana sınıfı öğrencileri idi. S.A.B.A.H. Derneğine ait Eğitim merkezi salonundaki eğitime 25 ana sınıfı öğrencisi öğretmenleri ile birlikte katıldı.

Bu haftaki eğitime Sakarya TRAC’ın eğitim elemanları da katıldı. Eğitimde afetlerin neler olduğu ve nasıl meydana geldiği hakkında bilgi verildikten sonra Depremle iç içe yaşamak zorunda olduğumuz bölgemizde depremin zararlarından korunmak ve en az zarar görmek için ev ve iş yerlerimizde alabileceğimiz tedbirler anlatıldı. Deprem çantamızda bulunması gerekli malzemeler, bunların nasıl kullanılacağı öğretildi. Çök kapan tutun uygulamalarına yer verildi.

Sakarya Trac ta amatör telsizciliğin önemi hakkında bilgiler verdi. Telsizin kullanılmasını anlatarak miniklerle telsiz konuşması uygulamaları yaptı.

 

 
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