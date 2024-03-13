YUNUS EMRE MAHALLE MUHTARI ADAYI RUKİYE AŞÇIOĞLU :HİZMET İÇİN GELİYORUM

​​​​​​​Akyazı Yunus Emre Mahallesi Muhtarlığı’na aday olan Rukiye Aşçıoğlu seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Hizmet odaklı bir yola çıktığını belirten Aşçıoğlu, “Halka hizmet Hakka hizmet anlayışıyla

Akyazı Yunus Emre Mahallesi Muhtarlığı’na aday olan Rukiye Aşçıoğlu seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Hizmet odaklı bir yola çıktığını belirten Aşçıoğlu, “Halka hizmet Hakka hizmet anlayışıyla mahalleme hizmet getirmek için 7/24 ve 365 gün vatandaşlarımızın hizmetinde olacağım” dedi.

Yunus Emre Mahallesi Muhtarlığı’na azalar Adem Aşçı, İlkay Koştu, Fatma Kaya, Sedat Ulukan, Perihan Öztürk, Uğur Kayhan, Canan Özel, Ahmet Gümüş birlikte yola çıkan Rukiye Aşçıoğlu mahalle sakinlerinin yoğun ilgisi ve desteğiyle seçim çalışmalarını sürdürüyor. Mahallesinin sorun ve sıkıntılarını iyi bildiğin altını çizen Aşçıoğlu, Sakarya’nın yükselen yıldızı Akyazı’nın Yunus Emre Mahallesi’nin sıkıntı ve bu sıkıntılarının çözümünü iyi bildiğini söyledi.

Mahalledeki vatandaşların kendisine destek ve moral verdiğini anımsatan Aşçıoğlu, kadınlar, çocuklar başta olmak üzere herkesin sıkıntılarına çare arayan bir muhtar olacağını söyledi. Ulaşılabilir bir muhtar olmak için yola çıktığını anımsatan Aşçıoğlu,2 Mahallemizdeki gençlerin işsizlik sorunları ile çocuklarımızın eğitim ve öğretim eksikliklerinin giderilmesi için belediyemiz ve yetkili mercilerle işbirliği içinde çalışarak bu sorunları çözeceğim.

Aynı zamanda mahallemize meyve ve sebze pazarı kurulumu için yetkili mercilerden onay alıp, kurulumun yapılmasını sağlayacağım” dedi.

RUKİYE AŞÇIOĞLU’NUN BAZI PROJELERİ İSE ŞÖYLE:

-- Mahallemizdeki; Çöp konteynerlerinin eksik ve yetersizliği giderilecek.

Sokak lambaları çoğaltılacak.

-- Engelli ve yaşlılarımıza her türlü sorunların da destek olunacak.

-- Mahallemizde sosyal sorumluluk projelerine yer verilmemesi konusunun farkındayım.

Kadınlarımızın el becerilerini geliştirebileceği aynı zaman da keyifli vakit geçirebileceği kadınlar lokali açacağım.

-- Mahallemizdeki gençlerin işsizlik sorunları ile çocuklarımızın eğitim ve öğretim eksikliklerinin giderilmesi için belediyemiz ve yetkili mercilerle işbirliği içinde çalışarak bu sorunları çözeceğim.

-- Aynı zamanda mahallemize meyve ve sebze pazarı kurulumu için yetkili mercilerden onay alıp, kurulumun yapılmasını sağlayacağım.

-- Mahallemizin beyefendilerinin tüm işlemleri artık bekletilmeden yapılacaktır.

-- Her zaman ulaşılabilir bir muhtar olacağım.

-- Hep birlikte mahallemizin örnek bir mahalle olmasını sağlamak için aylık toplantılar düzenleyeceğim.