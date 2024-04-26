KIZILAY AKYAZI ŞUBESİNE İLK YARDIM EĞİTİMİ

​​​​​​​Türk Kızılay Sakarya İlk Yardım Eğitim Merkezi, Türk Kızılay Akyazı Şubesi Yönetimine İlk Yardım Eğitimi Verdi

Türk Kızılay Sakarya İlk Yardım Eğitim Merkezi, Türk Kızılay Akyazı Şubesi Yönetimine İlk Yardım Eğitimi Verdi

Türk Kızılay Sakarya İlk Yardım Eğitim Merkezi (İYEM), son olarak Türk Kızılay Akyazı Şubesi Yönetim Kurulu, Kadın Yönetimi ve Genç Kızılay yöneticilerine şubelerinde önemli bir eğitim programı düzenledi. Gerçekleştirilen etkinlikte, ilk yardım konusunda yapılması ve yapılmaması gerekenlerin yanı sıra pratik uygulamalar da yer aldı.

Eğitim programında, yetişkin ve bebek maketleri üzerinde kalp masajı, suni solunum gibi çeşitli ilk yardım uygulamaları gerçekleştirildi. Katılımcılara, acil durumlarda doğru müdahalenin önemi vurgulandı ve pratik beceriler kazandırıldı. İlk yardımın hayat kurtarıcı niteliği üzerine detaylı bilgilendirme yapılarak, olası acil durumlarda nasıl hareket edilmesi gerektiği konusunda bilinçlendirme sağlandı.

Eğitime katılanların edindikleri bilgilerle acil durumlarda etkili bir şekilde müdahale edebilecek donanıma sahip olduklarını belirttiler.

Türk Kızılay Akyazı Şubesi ve Türk Kızılay Sakarya İlk Yardım Eğitim Merkezi, topluma fayda sağlamak amacıyla düzenlediği bu tür etkinliklerle, acil durumlarda hayati önem taşıyan ilk yardım bilincinin yaygınlaştırılmasına katkı sağlamayı hedefliyor.