​​​​​​​Sakarya yeni parti bugün il başkanı Selda Sezgin ve Yönetim kurulu kadın üyeleri, Sakarya yeni parti il kadın kolları başkanı Nilüfer korkmaz ve yönetim kurulu üyeleri, Serdivan ilçe başkanı Nilgün Aslı Erişir ve Adapazarı ilçe başkan vekili Dilek

Sakarya yeni parti bugün il başkanı Selda Sezgin ve Yönetim kurulu kadın üyeleri, Sakarya yeni parti il kadın kolları başkanı Nilüfer korkmaz ve yönetim kurulu üyeleri, Serdivan ilçe başkanı Nilgün Aslı Erişir ve Adapazarı ilçe başkan vekili Dilek Kasapoğlu olduğu halde Akyazı’da Yeni Parti binasında bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında Akyazı’ hanımlar ve partililer de hazır bulundu.

Tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak saat 14.15 te yapılan Basın açıklaması aynen şöyle:

“Bugün Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü. Ne yazık ki bir 25 Kasım’ı daha acıyla, öfkeyle karşılıyoruz. Bu ülkede kadınlar her sabah "Acaba bugün başıma bir şey gelir mi?" korkusuyla uyanıyor. Evinde huzuru kalmamış, sokağa çıkmaya çekinir olmuş kadınlardan bahsediyoruz. Koruma kararı cebinde olduğu halde sokak ortasında öldürülen kadınlardan bahsediyoruz. Yıllarca adliye kapılarında nöbet tutan, derdini anlatamayan kadınlardan bahsediyoruz. Veriler ortada. 2002 yılında 66 kadın cinayeti işlenmişti. Bugün geldiğimiz noktada, sadece 2026’nın ilk 10 ayında 518 kadın hayattan koparıldı. Üstelik bunların 273’ü "şüpheli ölüm" denilerek geçiştiriliyor. Resmi kurumlar ise 194 cinayet diyerek gerçeğin üzerini örtüyor. Bir kadınlar, bizim komşumuz, kardeşimiz, kızımız. Bu iktidar döneminde koskoca bir ilçe nüfusu kadar kadın toprağa verildi. Koruma kararları son yıllarda tam 70 bin kez ihlal edildi. Türkiye genelinde elektronik kelepçe kapasitesi sadece 2 bin. Kadının ölmesini bekleyip ardından "başımız sağ olsun" demekle bu iş çözülmez. Değerli Basın Emekçileri, Şiddet sadece fiziksel uygulanmıyor. Kadınların neredeyse üçte biri psikolojik, beşte biri ekonomik şiddet altında eziliyor. İş yerinde kadın çalışanını darp eden patrona 10 bin 500 lira ceza verip serbest bırakıyorlar.

Bu düzende bir kadın, işini kaybetme korkusuyla nasıl gidip şikâyetçi olsun? Bütün bunlar yetmezmiş gibi, kadını koruyamayanlar çıkıp "en az 3 çocuk" diyor. Soruyoruz: Bu çocuklara kim bakacak? Çalışan anneler kreş ya da bakım desteği alamıyor. Kadını "Ya işin ya çocuğun" diyerek çaresiz bırakıyorlar. 2027 bütçesinde "Kadının Güçlenmesi" için ayrılan para, kadın başına günde sadece 70 kuruş! Koca bir yılda sadece 1 yeni sığınak açmayı planlıyorlar. Şiddetten kaçan kadın, çocuğunu elinden tutup nereye sığınacak? Biz bu çaresizliğe mahkûm değiliz. Kadın sadece evin işini yapan, çocuk büyüten biri değildir; bu ülkenin eşit yurttaşıdır. Artık yeter diyoruz ve bu düzeni değiştirmeye geliyoruz. YENİ Parti iktidarında sözümüz sözdür: İstanbul Sözleşmesi’ni yeniden yürürlüğe koyacağız. 6284 sayılı Kanun’u etkin şekilde uygulayacağız. Her ilde, ihtiyaca yetecek kadar sığınak açacağız. Şiddetten kaçan kadını ortada bırakmayacağız; ona güvenli ev, geçici gelir ve ücretsiz avukat desteği sağlayacağız. Mahallelere, iş yerlerinin yakınına ücretsiz kreşler kuracağız. Kadın çalışmak istediğinde çocuğunu güvenle bırakabileceği yer bulacak. Ev kadınlarına emeklilik güvencesi sağlayacağız. Emeklerinin karşılığını alacak, kimseye muhtaç olmadan kendi maaşıyla ayakları üzerinde duracaklar. Buradan tüm kadınlara sesleniyoruz:

Gelin! El ele verelim ve bu karanlığı hep birlikte dağıtalım. GENEL MERKEZ Kadınların sadece hayatta kalmak için direndiği değil; sokakta başı dik yürüdüğü, güvende ve özgür yaşadığı bir Türkiye’yi hep birlikte kuracağız. Yaşam hakkımızdan da özgürlüğümüzden de asla vazgeçmeyeceğiz! Tüm mücadelemiz kadınlar yaşasın diye!”