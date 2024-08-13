Yarışma birincisi Akyazı oldu

​​​​​​​Sakarya Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından İl genelinde düzenlenen, Serdivan kongre merkezinde yapılan ve 16 İlçeden kız ilahi gruplarının

Sakarya Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından İl genelinde düzenlenen, Serdivan kongre merkezinde yapılan ve 16 İlçeden kız ilahi gruplarının katıldığı “ Bana bir ilahi söyle” yarışmasında Akyazı Müftülüğüne bağlı Erguvan kız ilahi grubu birinci oldu.

Yarışmada birinci olan ilahi grubunu makamında kabul eden Akyazı İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir grupta yer alan öğrencileri, onları yetiştiren kadın hocalarını ve grubun düzenlenen yarışmaya katılmasına destek veren İlçe Gençlik Koordinatör ve yardımcıları ile öğrencilerin velilerini tebrik etti ve grup üyelerin çeşitli hediyeler vererek ödüllendirdi.