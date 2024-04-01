ÜLKÜ OCAKLARI ÜLKÜCÜ ŞEHİT HALİT ÇOTUR ANISINA İFTAR PROGRAMI DÜZENLENDİ

Akyazı Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Murat Öncü önderliğinde Ülkücü şehit Halit Çotur adına iftar programı düzenledi.

Akyazı Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Murat Öncü önderliğinde Ülkücü şehit Halit Çotur adına iftar programı düzenledi.

Programa Sakarya Ülkü Ocakları İl Başkanı Atilla Balcıoğlu, Cumhur İttifakı Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, MHP 25-26 dönem milletvekili Zihni AÇBA, MHP Akyazı İlçe Başkanı Soyhan Sofuoğlu, Geçmiş Dönem MHP İlçe Başkanı Ahmet Birinci, MHP Meclis Üyesi Adayları, Akyazı Ülkü Ocakları Asena birimi başkanı, MHP ilçe Kaçep Başkanı, Akyazı Net Haber imtiyaz sahibi Alaattin Onur ve Geçmiş Dönem Akyazı Ülkü Ocakları ilçe başkanları katıldı.

Birlik ve beraberlik içerisinde bir iftar sofrası kurmak ve hemşehrilerimizle bir araya gelmek bizlere büyük bir mutluluk verdi.

Akyazı Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen "Gençlik Buluşması" programı sonrasında Akyazı Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Murat Öncü önderliğinde yürüyüş gerçekleştirildi.

Akyazı Ülkü Ocakları tarafından her zaman milliyetçi ülkü'nün savunucusu ve gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz açıklaması yapıldı.