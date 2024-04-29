SAKARYA GAZETECİLER CEMİYETİNDE KONGRE BAŞKAN MATUR TEKRAR SEÇİLDİ

Sakarya Gazeteciler Cemiyetinin olağan genel kurulu Cemiyetin toplantı salonunda yapıldı.

Sakarya Gazeteciler Cemiyetinin olağan genel kurulu Cemiyetin toplantı salonunda yapıldı.

Salim Özyılmaz’ın divan başkanlığı, Kenan Certel’in divan başkan yardımcılığı ve Elif Tahtakale ile Melike Çokol’un da katip üye olarak görev yaptığı kongreye kayıtlı 70 üyenin 58’i katıldı.

Yönetim kurulu faaliyet, Denetçiler ve hesap raporu ile tahmini bütçe başkan Sezai Matur tarafından okunduktan sonra divan başkanı hem dört raporu oylattı hem de yönetim ve denetim kurullarını ibra ettirdi.

Matur güven tazeledi

Mevcut başkan Sezai Matur ile bir önceki dönem cemiyet yönetim kurulu üyesi olan Günay Yazıcıoğlu Cemiyet Başkanlığı için yarıştı.

Gizli oylama açık tasnif sonunda Sezai Matur kullanılan 58 oyun 42 sini alarak bir kez daha Sakarya Gazeteciler Cemiyeti başkanı oldu. Diğer aday Günay Yazıcıoğlu ise 16 oyda kaldı.

Seçimi kazanan Sezai Matur’un listesinde yer alan Mehmet Murat Uygun, Güven Hasbaş, Hüseyin Bahar, Hasan Coşkun, Sedat Balta, Mustafa Kaya, Emre Erdem Yıldırdım ve İbrahim Şener Sak yönetim kurul asil üyesi olurken, Mine Yıldırım, Melike Kobaş, İsmail Erken, Serkan Özay ve Huriye Bolazar’da yönetim kurulu yedek üyeliğine seçildiler.

Taner İltaş, Ramis Kaan Oktar ve Elif Tahtakele Denetim kurulu asil üyeliğine, Furkan Karakuzu, Melike Çokal ve Murat Tokluca Denetim kurulu yedek üyeliğine seçilirken, M.Murat Uygun, Güven Hasbaş, Hasan Coşkun ve Sedat Balta Türkiye Gazeteciler Federasyon asil delegesi, Hüseyin Bahar, Necmi Fıçıcı, Yunus Arslan ve Murat Zımba Türkiye Federasyon yedek delegeliğine seçildiler.

Aynı kongrede Sosyal İşler Kurulu ile Yüksek Onur Kurulu üyeleri de seçildiler. Buna göre, Candan Tufan, Cengiz Olgaç, Cemil Tekin, Fehmi Duman, Sezgin Ergin, Şenol Çivicik, Uğur kaya, Necmi Fıçıcı, Turan Şafak Melike Çokal, Utku Kaynar, Levent Candan, Yunus Arslan, Murat Zımba, Serhat Saruhanoğlu ve Mustafa Süke Sosyal İşler kuruluna, Salim Özyılmaz, Kenan Certel, Ahmet Bağ, Cavit Dereli, Cihan Ersöz, Etem Koçdemir, Fatma Sak, Hasan Kurtiç, İslam Keleş, Mehmet Alkaş, Mustafa Sarı, Necdet Başoğlu, Şaban Mergül, Yasemin Matur, Zafer Büyü ve Namık Cihan da Yüksek Onur Kuruluna seçildiler.

Kongrenin tamamlanması ve seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından kürsüye gelen güven tazelen başkan Sezai Matur, genel kurula katılanlara teşekkür etti. Kongre toplu çekilen resim ve yenilen yemekle son buldu.