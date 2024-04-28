SAKARYA GAZETECİLER CEMİYETİNDE OLAĞAN KONGRE

​​​​​​​Sakarya Gazeteciler Cemiyeti olağan kongreye gidiyor. 29 Mart Pazartesi günü Cemiyet Binasında gerçekleşecek olağan kongrede iki aday yarışacak.

Sakarya Gazeteciler Cemiyeti olağan kongreye gidiyor. 29 Mart Pazartesi günü Cemiyet Binasında gerçekleşecek olağan kongrede iki aday yarışacak.

Sakarya’daki basın meslek örgütlerinden Sakarya Gazeteciler Cemiyeti olağan kongresi öncesinde heyecan ve çekişme doruk noktasına ulaştı. Çok uzun yıllardır başkanvekilliği yapan Murat Uygun, Hasan Coşkun, Sedat Balta gibi isimlerin desteklediği Sezai Matur’a karşı değişimcilerin desteklediği Günay Yazıcıoğlu da artık bazı isimlerin değişmesi gerektiğini belirterek adaylığını açıkladı.

Gazeteciler cemiyetinin olağan kongresinin oldukça çekişmeli geçeceğini belirten basın camiası sonucu merakla beklediklerini söylerken, mevcut gazeteciler cemiyet başkanı Sezai Matur, dernek üyelerinin 29 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 11.00 de kongrenin yapılacağı cemiyet binasında hazır bulunmalarını istedi.

29 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 11.00’de Sakarya Gazeteciler Cemiyeti’nde yapılacak olan olağan kongreyle ilgili hazırlıkların ise tamamlandığı öğrenildi.