TRAFİK KAZASI KURBANI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ GÖZ YAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ.

Geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden ,Akdeniz Üniversitesi Finike Meslek Yüksek Okulu öğrencisi Mehmet Emin Baycan dualar ve gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden ,Akdeniz Üniversitesi Finike Meslek Yüksek Okulu öğrencisi Mehmet Emin Baycan dualar ve gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Akdeniz Üniversitesi Finike Meslek Yüksek Okulu öğrencisi olan Mahmat Emin yoldan karşıya geçerken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmış kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen hayatını kaybetmişti.

Kazanın ardından araç sürücüsü gözaltına alınırken, Mehmet Emin’in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na kaldırılmıştı.

Acı haberi alan Mehmet Emin Baycan’ın ailesi Antalya’ya giderek cenazeyi Akyazı’daki evine getirdi.

Mehmet Emin’in cenazesi Bugün Gazisüleymanpaşa camiinde kılınan Cuma namazı ve ardından kılınan cenaze namazını müteakip göz yaşları arasında merkez aile kabristanlığında toprağa verildi.