Tanrıkulu ve Alan Aileleri  Dünür Oldular

​​​​​​​Akyazı’nın sevilen esnaflarından biri olan Metin ile sevgili eşi İlknur’un güzel kızları Ayça Yalova’ya gelin gitti.

Yalovalı Sakine ve Hicret Alanın yakışıklı oğlu Nejdet ile hayatını birleştiren Ayça için ailesi Akyazı Kadiç Park’ta kına gecesi yaparken, damat Nejdet’in ailesi de ikamet ettikleri Yalova Merkeze bağlı Elmalık Köyü’nde görkemli bir kır düğünü yaptı.

Gerek kına gecesine gerekse kır düğününe her iki ailenin yakınları, sevenleri ve dostları büyük bir katılım gösterdi. Akyazı’da yapılan kına gecesine katılan belediye başkanı Bilal Soykan’da genç çifti kutladı ve kendilerine ömür boyu mutluluk dileklerini sundu.

Önce kına sonrasında yapılan düğünle mutlulukları zirve yapan Ayça ve Nejdet Alan çifti güzel ve anlamlı gün ve gecelerine katılanlara teşekkür ederken, bir teşekkürde gelinin anne ve babası İlknur ile Metin Tanrıkulu, damadın anne ve babası Sakine ve Hicret Alandan geldi.